وزيرة الصحة توعز بالبدء بتطعيم الجرعة الثالثة من فيروس كورونا

رام الله / سما /

أوعزت وزيرة الصحة مي كيلة، للجهات المقدمة للخدمات الطبية في فلسطين، بالبدء بتطعيم الجرعة الثالثة من فيروس كورونا.

وقد وجهت وزيرة الصحة، كتاب بهذا الشأن الى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وجمعية الاغاثة الطبية والخدمات الطبية العسكرية و جمعية لجبان العمل الصحي ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي.

وجاء فيه:" نظرا لازدياد اعداد الحالات المسجلة في فلسطين، وبداية الموجة الرابعة من الوباء، وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا وكوادرنا الصحية، حيث انهم الأكثر عرضة للاصابة من غيرهم، واستنادا الى توجيهات اللجنة الوبائية الوطنية، يرجى اجراءاتكم باعطاء الجرعة الثالثة لديكم ضمن الشروط:" مضى أكثر من 6 أشهر على تلقي آخر جرعة من لقاح كوفيد 19، لا يوجد أي موانع صحية من تلقي اللقاح، يفضل أخذ الجرعة الثالثة من نفس اللقاح، على ان يتم التنسيق مع مديريات الصحة في المنطقة لأخذ اللقاحات".