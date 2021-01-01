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ضبط حشيش وحبوب مخدرة.. شرطة غزة تعتقل اثنين من المروجين

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط حشيش وحبوب مخدرة.. شرطة غزة تعتقل اثنين من المروجين



غزة / سما /

 ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات، كمية من الحشيش قدرت بــ”12″ فرشا و”500″ حبة أترمال، خلال مهمة تفتيشية لقطعة أرض في منطقة موراج الشرقي بجوار بلدية النصر بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال طلعت المبحوح مدير دائرة مكافحة المخدرات محافظة الشمال إنه وبإسناد من قوة الفرع، ضبط أفراد الشرطة المدعوين” ن.ع” و”و.م” وبحوزتهما “12” فرش حشيش و”500″ حبة أترمال، وذلك داخل قطعة أرض كانا يستأجرونها بمحافظة رفح.

ولفت المبحوح إلى أنه تم إحالتهما وكافة المضبوطات التي مسكت بحوزتهما إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

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