داخيلة غزة تتحدث عن اغلاق مصر لمعبر رفح ..

رام الله / سما /

أكد اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين 23/8/2021 ، ان معبر رفح مغلق اليوم الاثنين في كلا الاتجاهين ، وهو ما تم ابلغنا به من قبل الجانب المصري حتى اللحظة .

وقال البزم خلال حديث لإذاعة القدس وتابعتها ان اتصالات تجرى مع الجانب المصري لمتابعة عمل معبر رفح مجدداً ، معرباً عن امله ان يتم اعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين في اقرب وقت ممكن .

وبشأن الاغلاقات جراء كورونا ، نفى البزم ما يتم الحديث عنه بشأن اتخاذ قراراً بالإغلاق لتفشي فيروس كورونا ، معبراً ان ما يتم الترويج له مجرد اشاعات ، ولا يوجد نية للإغلاق .