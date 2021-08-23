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داخيلة غزة تتحدث عن اغلاق مصر لمعبر رفح ..

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخيلة غزة تتحدث عن اغلاق مصر لمعبر رفح ..



رام الله / سما /

أكد اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين 23/8/2021 ، ان معبر رفح مغلق اليوم الاثنين في كلا الاتجاهين ، وهو ما تم ابلغنا به من قبل الجانب المصري حتى اللحظة .

وقال البزم خلال حديث لإذاعة القدس وتابعتها ان اتصالات تجرى مع الجانب المصري لمتابعة عمل معبر رفح مجدداً ، معرباً عن امله ان يتم  اعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين في اقرب وقت ممكن .

وبشأن الاغلاقات جراء كورونا ، نفى البزم ما يتم الحديث عنه بشأن اتخاذ قراراً بالإغلاق لتفشي فيروس كورونا  ، معبراً ان ما يتم الترويج له مجرد اشاعات ، ولا يوجد نية للإغلاق .

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