14 علامة تظهر على حاسوبك تدل على تعرضك للقرصنة

وكالات / سما /

باتت الهجمات الإلكترونية شائعة، لذلك يقلق الجميع على سلامة بياناتهم. ولمنع سرقة كلمات مرورك والبيانات المهمة الأخرى، يجدر بك أن تنتبه إلى أي تغيير يطرأ على حاسوبك.

وفي هذا التقرير، تطرّق موقع "ماكسيموز" الأميركي إلى الأساليب اللازمة لمعرفة ما إذا كان حاسوبك مخترقا، وكيفية التعامل مع ذلك.

توقف عمل برنامج مضاد الفيروسات

إذا لم توقف أنت تشغيل برنامج مضاد الفيروسات ولكنك لاحظت أنه توقف عن العمل، فمن المرجح أن حاسوبك قد اختُرق، إذ لا يمكن أن يتوقف هذا البرنامج عن العمل من تلقاء نفسه، كما أن أول ما يفعله المخترقون هو إيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات للوصول بسهولة إلى ملفاتك.

مروحة الجهاز تعمل بسرعة أكبر

يقول بيل سيجل، مؤسس موقع "كوفواير" (Coveware)، إن الانتباه إلى درجة الحرارة وعمر بطارية الجهاز هي إحدى أبسط الرسائل لمعرفة ما إذا كان الحاسوب أو الجهاز المحمول يحتوي على برامج تجسس أو برامج ضارة لتعدين العملات المشفرة أو فيروسات أخرى تستهلك طاقة المعالجة.

لذلك إذا احتاج هاتفك فجأة إلى الشحن 3 أو 4 مرات في اليوم، وكانت المروحة تعمل أكثر من نصف الوقت، ودائمًا ما يكون الجو حارًّا في جيبك أو حقيبة يدك، فقد تكون هذه علامة على أن البرامج الضارة تعمل وتحرق كمية أكبر من طاقة وحدة المعالجة المركزية.

تعطل كلمات المرور

وأفاد الموقع بأنك إذا لم تغير كلمات مرورك ولكنها توقفت عن العمل فجأة، ولم تتمكن من فتح حساباتك، فقد اختُرق حاسوبك على الأرجح.

ظهور أضواء غير معروفة

مؤشر آخر على أن شخصًا آخر يتحكم في جهاز الحاسوب الخاص بك هو ظهور وميض إرسال واستقبال الأضواء عندما يكون جهاز الحاسوب في وضع الخمول.

زيادة عدد الأصدقاء فجأة

وأورد الموقع أنك إذا لاحظت ظهور أصدقاء جدد لا تعرفهم ولا تتذكر أنك أضفتهم إلى حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك علامة على أن حسابك قد اختُرق، وأنه يُستخدم لإرسال رسائل غير مرغوب فيها.

ظهور أيقونات جديدة

عندما تشغل متصفحك وتلاحظ أيقونات جديدة على واجهة الحاسوب، فإن ذلك علامة على ولوج بعض الرموز الخطرة إلى جهازك.

تحرك مؤشر الكتابة من تلقاء نفسه

إذا لاحظت أن مؤشر الكتابة في حاسوبك يتحرك بمفرده ويسلط الضوء على شيء ما، فقد اختُرق حاسوبك بالتأكيد.

الطابعة لا تعمل بشكل صحيح

لا تظهر علامات الهجوم الإلكتروني على الحاسوب نفسه فحسب، بل يؤثر أيضا في الطابعة، مثل ألا تستجيب لأوامر الطباعة أو أن تطبع شيئا لم تطلب أنت طباعته.

توجيهك إلى مواقع مختلفة

إذا استمر متصفحك في إعادة توجيهك إلى مواقع ويب مختلفة، فإن عليه أن تنتبه، والأمر نفسه إذا كتبت شيئا ما في محرك البحث فظهرت لك صفحات لا تعرفها بدلا من صفحات غوغل، وإذا ظهرت لك العديد من النوافذ في كثير من الأحيان، فإن هذا يشير أيضا إلى اختراق حاسوبك.

حذف الملفات

وأوضح الموقع أن حاسوبك يكون مخترقا بالتأكيد إذا لاحظت أن بعض برامجك أو ملفاتك حذفت من دون علمك.

نشر بياناتك الشخصية على الإنترنت

تحقق من ذلك باستخدام محرك البحث، وابحث عن معلومات عن نفسك لم تضعها على الإنترنت، فإذا وجدت هذه المعلومات، فمن المؤكد أن حاسوبك قد اخترق.

تتلقى تحذيرات وهمية من مضاد الفيروسات

وذكر الموقع أنك إذا رأيت تحذيرات من مضاد الفيروسات تبدو مختلفة عن المعتاد، فإن هذه علامة واضحة على الاختراق، ومن العلامات السيئة الأخرى أيضا العثور على نسخة جديدة من برنامج مضاد الفيروسات لم تثبتها على حاسوبك.

سلوك غير معتاد للكاميرا

تحقق من كاميرا الويب في حاسوبك، فإذا كان مؤشرها يومض من تلقاء نفسه، فأعد تشغيل الحاسوب وتحقق في غضون 10 دقائق إذا كان المؤشر يومض مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن حاسوبك مخترق.

الحاسوب شديد البطء

إذا استغرقت أبسط العمليات على الحاسوب وقتا طويلا، أو لاحظت انخفاضا كبيرا في سرعة الإنترنت، فقد يعني ذلك أن شخصا ما قد اخترق حاسوبك.

ماذا يجب أن تفعل

يقول تروي ويلكينسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسيوم سايبر سوليوشنز" (Axiom Cyber Solutions)، إن أفضل طريقة لتجنب الاختراق هي أن يكون لديك برنامج لمكافحة الفيروسات/البرامج الضارة قوي حسن السمعة مثبت على حاسوبك.

ولحسن الحظ، حتى الحلول المتقدمة لمكافحة الفيروسات ليست باهظة الثمن؛ "هذه تكلف بضعة دولارات فقط شهريا، لذلك لا يوجد سبب وجيه لعدم استخدام واحد".

في ما يأتي بعض النصائح الأخرى لحماية الحاسوب من الاختراق وبرامج التجسس:

• تجنب التفاعل مع المواد المقرصنة.

• لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة أو تنقر على الروابط المشبوهة.

• تثبّت من استخدام كلمات مرور قوية.

• لا تستخدم أجهزة "يو إس بي" (USB) ليست ملكك.

• استخدم جدار حماية.

• حافظ على حاسوبك محدثًا بآخر برامج الحماية.

• استخدام المصادقة متعددة العوامل.

كما يجب تحذير أصدقائك والذين وصلهم منك رسائل بريد إلكتروني بأن حاسوبك قد وقع اختراقه، طالبا منهم عدم فتح الرسائل المرسلة إليهم من حسابك، وتجنب النقر على أي روابط مرسلة.

فضلا عن ذلك، من الضروري أن تنبه مصرفك على أن تسربا محتملا وقع لبياناتك الشخصية، وابحث عن كيفية حماية أموالك. يجدر بك أيضا أن تحذف جميع البرامج غير المألوفة التي لا يمكنك تشغيلها، ثم ثبّت مضاد فيروسات موثوقا به، وافحص نظام حاسوبك، وغيّر كلمات مرور جميع حساباتك، وإذا كنت لا تزال تشعر بأن المشكلة لم تحل بعد، فاستشر خبيرا.