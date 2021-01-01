النبريص يواصل تصدره لترتيب هدافي الممتازة

خانيونس / سما /

واصل خالد النبريص لاعب اتحاد خانيونس, تصدره لصراع هدافي الدرجة الممتازة, عقب نهاية الأسبوع العشرين من المسابقة.

ويملك النبريص 17 هدفا في المركز الأول لترتيب الهدافين, بفارق 4 أهداف أمام ملاحقه المباشر علاء عطية لاعب اتحاد الشجاعية.

وفي المركز الثالث يأتي يسار الصباحين لاعب خدمات رفح بـ10 أهداف, بفارق هدف أمام الثنائي سليمان العبيد من خدمات الشاطئ, وحازم شكشك من الصداقة.

يشار إلى أن شباب رفح يتصدر ترتيب دوري الممتازة بـ41 نقطة, بفارق نقطة أمام ملاحقه اتحاد الشجاعية, في ظل بقاء جولتين على النهاية.