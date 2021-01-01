الأهلي ينتزع الصدارة.. وغزة الرياضي يصعق الزوايدة (فيديو)

غزة / سما /

خطف الأهلي صدارة دوري الدرجة الأولى, عقب فوزه الثمين على نظيره نماء (3-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من المسابقة.

وسجل ثلاثية الأهلي حاتم نصار (3), ومحمد شبير (22), وسليمان السكافي (97), ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول, ويبقى رصيد نماء 30 نقطة في المركز الخامس.

شباب الزوايدة – غزة الرياضي (0-1)

وحقق غزة الرياضي انتصارا غاليا على حساب منافسه شباب الزوايدة (1-0).

ويدين "العميد" بفوزه الثمين إلى أحمد أبو عبيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (30), ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني, بفارق المواجهات المباشرة أمام شباب الزوايدة الثالث.

مباريات أخرى

وفي باقي المباريات, سحق المجمع الإسلامي نظيره بيت حانون الأهلي (7-2), وتفوق خدمات خانيونس على خدمات النصيرات (4-3), وخدمات المغازي على القادسية (3-1), ليهبط الأخير للدرجة الثانية.