الفقي: السيسي عاطفي وعبد الناصر ترك الجيش وانشغل بالشعارات وصدام كان عنده “بلاستيك”

القاهرة / وكالات /

وصف المفكر والسياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية الرئيس السيسي بأنه حنين وعاطفي ولكنه صارم جدا ميعحبوش الحال المائل.

وأضاف أن العشوائيات والفساد كانا منتشرين في مصر ولكن الآن هناك حرب عليهم ومحاولة لصنع دولة عصرية حديثة، مشيرا الى أن الرئيس الأسبق عبدالناصر ترك الجيش وانشغل بالشعارات.

وأضاف الفقي في تصريحات إعلامية أن «إيران ليست المتحدث الوحيد باسم الشرق الأوسط ولا تركيا، ومصر رأسها برأس تركيا وإيران وأكبر منهما لأن بجانبنا ٢٢ دولة أخرى ونحن دولة مركزية».

وأكد أن هناك تنسيقا إيرانيا تركيا في العديد من المواقف ضمن الأحلاف الناقصة، مشيرا الى أن علاقة روسيا بتركيا لها أسس قديمة ومازالت مستمرة رغم موت السفير وسقوط الطائرة وعدد من الحوادث.

وقال إن «مصر تدفع ثمن كبير دائما لأنها دولة (مش بتاعت حد) بتاعت نفسها وبتاعت مبادئها، ولدينا ندية كاملة لأننا لدينا تنوع في السلاح، وحاليا نبحث عن المصلحة الوطنية المصرية وما يمكن أن نفعله من أجلها، ومصر لا تأخذ أملاءات من أحد».

وعن برنامج الرئيس الراحل صدام حسين، قال الفقي: صدام حسين كان عنده بلاستيك مش نووي، وبرنامج القذافي النووي كان سوبر ماركت صغير.