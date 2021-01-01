  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الفقي: السيسي عاطفي وعبد الناصر ترك الجيش وانشغل بالشعارات وصدام كان عنده “بلاستيك”

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفقي: السيسي عاطفي وعبد الناصر ترك الجيش وانشغل بالشعارات وصدام كان عنده “بلاستيك”



القاهرة / وكالات /

وصف المفكر والسياسي المصري الدكتور  مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية الرئيس السيسي بأنه حنين وعاطفي ولكنه صارم جدا ميعحبوش الحال المائل.

وأضاف أن العشوائيات والفساد كانا منتشرين في مصر ولكن الآن هناك حرب عليهم ومحاولة لصنع دولة عصرية حديثة، مشيرا الى  أن الرئيس الأسبق عبدالناصر ترك الجيش وانشغل بالشعارات.

وأضاف الفقي في تصريحات إعلامية  أن «إيران ليست المتحدث الوحيد باسم الشرق الأوسط ولا تركيا، ومصر رأسها برأس تركيا وإيران وأكبر منهما لأن بجانبنا ٢٢ دولة أخرى ونحن دولة مركزية».

وأكد أن هناك تنسيقا إيرانيا تركيا في العديد من المواقف ضمن الأحلاف الناقصة،  مشيرا الى أن علاقة روسيا بتركيا لها أسس قديمة ومازالت مستمرة رغم موت السفير وسقوط الطائرة وعدد من الحوادث.

وقال إن «مصر تدفع ثمن كبير دائما لأنها دولة (مش بتاعت حد) بتاعت نفسها وبتاعت مبادئها، ولدينا ندية كاملة لأننا لدينا تنوع في السلاح، وحاليا نبحث عن المصلحة الوطنية المصرية وما يمكن أن نفعله من أجلها، ومصر لا تأخذ أملاءات من أحد».

وعن برنامج الرئيس  الراحل  صدام حسين، قال  الفقي: صدام حسين كان عنده بلاستيك مش نووي، وبرنامج القذافي النووي كان سوبر ماركت صغير.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

رسالة تكشف سبب امتناع أسامة بن لادن عن إصدار أمر باغتيال جو بايدن

يديعوت: إجراءات جديدة للجيش على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

قرار رسمي دخل حيز التنفيذ .. إجازة بدون راتب للموظفين الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا

سنوار

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية