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فينيسيوس يُوجه نقداً لاذعاً لأداء دفاع ريال مدريد أمام ليفانتي

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس يُوجه نقداً لاذعاً لأداء دفاع ريال مدريد أمام ليفانتي



وكالات / سما /

أكد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أن الفريق كان يجب أن يحصل على ما هو أكثر من نقطة التعادل أمام ليفانتي في ثاني جولات الدوري الإسباني.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب سيوداد دي فالنسيا قد شهدت تسجيل الفريقين ثلاثة أهداف لكل منهما، سجل ثلاثية الميرنجي جاريث بيل وفينيسيوس “هدفين”، وسجل ثلاثية أصحاب الأرض روجر مارتي وخوسيه كامبانيا و روبرتو سواريز.

وقال فينيسيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”كانت مُباراة بكثيرٍ من الأهداف، وكثير من المساحات، ولكن كان علينا أن نُنهي المُباراة بشعورٍ جيد، كان علينا أن نبقى مركزين حتى لا نتلقي أهدافاً مثل التي تلقيناها”.

وتابع نجم الميرنجي حديثه بالقول :”بالنسبة لريال مدريد، فإن النقطة هي ليست أبداً جيدة، علينا مُواصلة العمل”.

وأضاف :”في الهدف الأول لي كاسيميرو منحني كرة جيدة للتسجيل، وفي الهدف الثاني وضعت الكرة بإصبع قدمي في الزاوية هُناك، أواصل التدريب من أجل مُساعدة الفريق”.

وأكمل النجم البرازيلي حديثه بالقول :”سعيد للغاية ببداية الدوري بصورة جيدة، أواصل التدريب منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا، ولن أتغير”.

#فينيسيوس جونيور #فينيسيوس #الدوري الاسباني #ليفانتي

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