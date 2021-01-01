  1. الرئيسية
  2. الرياضة

4 أندية إيطالية تتصارع لاستعارة بيانيتش من برشلونة

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أندية إيطالية تتصارع لاستعارة بيانيتش من برشلونة



وكالات / سما /

يواصل برشلونة السعي للتخلص من النجم البوسني ميراليم بيانيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب رونالد كومان بشكل كامل.

وتعاقد برشلونة مع بيانيتش مقابل 60 مليون يورو، وتضمنت الصفقة انتقال آرتور ميلو إلى يوفنتوس مقابل 70 مليون، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب في ملعب الكامب نو خلال الموسم الماضي، وأمضى معظم الموسم على دكة البدلاء لعدم اقتناع المدرب رونالد كومان بقدراته.

ويفضل بيانيتش العودة إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف، وتحديداً إلى ناديه السابق يوفنتوس، ورغم اهتمام ماسيميليانو أليجري باستعادة النجم البوسني، لكن النادي يواجه مشاكل مالية تجعله غير قادر على إبرام الصفقة، إلا في حال تم التخلص من آرون رامسي، وهو ما تحاول الإدارة فعله في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي نابولي هو آخر المهتمين بالتعاقد مع بيانيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن أبدى كل من روما وفيورنتينا اهتماماً كبيراً باستعارة اللاعب أيضاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن لوتشانو سباليتي المدير الفني لنابولي اتصل ببيانيتش لكي يقنعه بالانتقال إلى ملعب سان باولو، وأصبح الأمر متوقف الآن على قرار اللاعب نفسه لاختيار وجهته القادمة.

#برشلونة #بيانيتش

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

بايدن يتعرض لموقف محرج بمؤتمر صحفي .. والبيت الأبيض يوضح

رسالة تكشف سبب امتناع أسامة بن لادن عن إصدار أمر باغتيال جو بايدن

يديعوت: إجراءات جديدة للجيش على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

قرار رسمي دخل حيز التنفيذ .. إجازة بدون راتب للموظفين الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا

سنوار

تقديرات إسرائيلية: التصعيد في غزة مسألة وقت والسنوار "مستعد ذهنيا"

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية