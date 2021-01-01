4 أندية إيطالية تتصارع لاستعارة بيانيتش من برشلونة

وكالات / سما /

يواصل برشلونة السعي للتخلص من النجم البوسني ميراليم بيانيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب رونالد كومان بشكل كامل.

وتعاقد برشلونة مع بيانيتش مقابل 60 مليون يورو، وتضمنت الصفقة انتقال آرتور ميلو إلى يوفنتوس مقابل 70 مليون، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب في ملعب الكامب نو خلال الموسم الماضي، وأمضى معظم الموسم على دكة البدلاء لعدم اقتناع المدرب رونالد كومان بقدراته.

ويفضل بيانيتش العودة إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف، وتحديداً إلى ناديه السابق يوفنتوس، ورغم اهتمام ماسيميليانو أليجري باستعادة النجم البوسني، لكن النادي يواجه مشاكل مالية تجعله غير قادر على إبرام الصفقة، إلا في حال تم التخلص من آرون رامسي، وهو ما تحاول الإدارة فعله في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي نابولي هو آخر المهتمين بالتعاقد مع بيانيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن أبدى كل من روما وفيورنتينا اهتماماً كبيراً باستعارة اللاعب أيضاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن لوتشانو سباليتي المدير الفني لنابولي اتصل ببيانيتش لكي يقنعه بالانتقال إلى ملعب سان باولو، وأصبح الأمر متوقف الآن على قرار اللاعب نفسه لاختيار وجهته القادمة.