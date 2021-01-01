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تشيلسي يتفوق على أرسنال بثنائية نظيفة في الدوري

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يتفوق على أرسنال بثنائية نظيفة في الدوري



وكالات / سما /

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي، عقب تفوقه على جاره أرسنال بهدفين نظيفين.

واستضاف فريق أرسنال مساء اليوم الأحد بملعبه “الإمارات” منافسه وجاره تشيلسي في ديربي لندن، ضمن فعاليات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو العائد مجدداً لفريق تشيلسي في التشكيلة الأساسية للبلوز عقب انضمامه للفريق قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، ونجح في إحراز هدفاً رائعاً.

وسجل الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو هدف التقدم لفريقه تشيلسي بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من المتألق ريس جيمس.

وعاد ريس جيمس نجم المباراة الأول لتسجيل هدف تشيلسي الثاني بعد عمل جماعي رائع من البلوز بالدقيقة 35 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض أرسنال العودة للنتيجة، ولكن تصدى تشيلسي لكل تلك المحاولات لينتهي اللقاء بتفوق البلوز بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة السادسة بالمركز الأول، بينما استمر أرسنال بدون نقاط للمباراة الثانية على التوالي بالمركز قبل الأخير التاسع عشر.

#تشيلسي #أرسنال #الدوري الانجليزي

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