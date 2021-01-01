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تهديدات بالقتل لمديرة منظمة "كود بينك" الأميركية على خلفية تأييدها للحقوق الفلسطينية

الإثنين 23 أغسطس 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تهديدات بالقتل لمديرة منظمة "كود بينك" الأميركية على خلفية تأييدها للحقوق الفلسطينية



واشنطن / وكالات /

 كشفت منظمة "كود بينك" المؤيدة للحقوق الفلسطينية في أميركا، أن مديرة المنظمة ارييل غولد، تلقت تهديدات بالقتل على خلفية تأييدها للحقوق الفلسطينية.
وطالبت المنظمة عبر عريضة أطلقتها اليوم في الولايات المتحدة ووقع عليها أكثر من 6 آلاف، شركة "تويتر"، بالتوقف عن استهداف المحتوى الفلسطيني عبر اغلاق وتعليق الحسابات المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
وقالت العريضة: إن "تويتر" علقت أمس حساب مديرة المنظمة للمرة الثانية نتيجة دفاعها عن الحقوق الفلسطينية على الساحة الأميركية، داعية لإعادة فتح حساب غولد ووقف ملاحقة الناشطين والمؤيدين للحقوق الفلسطينية.
وكانت شركة "تويتر" علقت حساب غولد بعد تغريدة نشرتها حول الاعتداء على متظاهرين فلسطينيين في غزة وإطلاق النار عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأشارت العريضة إلى أن غولد هي ناشطة من أجل الحقوق الفلسطينية وصانعة محتوى تطالب بإنهاء الحروب العسكرية ومناهضة للعنصرية وتعرضت عدة مرات لتعليقات على "تويتر" تشمل التهديد بالعنف ضدها من قبل المدافعين عن إسرائيل.
يشار إلى أن "كود بينك" منظمة شعبية تقودها النساء وتعمل على إنهاء الحروب والنزعة العسكرية الأميركية، وتدعم مبادرات السلام وحقوق الإنسان، وإعادة توجيه أموال الضرائب في أميركا إلى الرعاية الصحية والتعليم والوظائف الخضراء، وغيرها من برامج تأكيد الحياة بدلا من الحروب.

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