الصحة : ثبوت وجود سلالة دلتا في قطاع غزة وتعلن عن اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي ..

غزة / سما /

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة بقطاع غزة مجدي ضهير، أن هناك زيادة واضحة في معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في القطاع.

وقال ضهير في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في مدينة غزة، أن نسبة إشغال أسرة المستشفيات أصبحت كبيرة، مبينا أن غزة دخلت الموجة الثالثة من كوفيد 19.

ولفت إلى أن القطاع مقبل على موجة عنيفة من الفيروس، وهناك عدم التزام واضح في إجراءات السلامة.

ونوه إلى أن الوزارة قامت بإرسال عينات لفحص وجود عينات دلتا، مؤكدا وجود إصابات من متحور دلتا في قطاع غزة وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الاصابات .

وبين أن رفع الإجراءات مرتبط بالحالة الوبائية، مشيرا إلى أن عدم تلقي اللقاح من قبل الكثير من المواطنين أدى لدخول غزة موجة جديدة من فيروس كورونا.

وشدد ضهير على أن عدم التزام المواطنين في غزة بعوامل السلامة سيجعل من هذه الموجة الأقوى والأعنف.

ودعا المواطنين لتلقي اللقاحات لأنها السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس والسيطرة على الجائحة، مؤكدا سلامة اللقاحات المتوافرة في القطاع.

وذكر ضهير أن الوزارة توفر حاليا لقاح فايزر وسبوتنيك وسيتوفر قريبا لقاح أمريكي آخر.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة :" قررنا وقف الزيارات للمرضى داخل المستشفيات في قطاع غزة بشكل تام إلا للضرورة القصوى.

واضاف انه تقرر إلزام جميع العاملين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بتلقي اللقاحات وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

كما تقرر وقف العمليات غير الطارئة والمجدولة و الزام كافة المترددين على المؤسسات الصحية ارتداء الكمامة

وايضا تقرر الزام كافة المواطنين بابراز بطاقة التطعيم قبل تلقي خدمات العمليات غير الطارئة والاجراءات التداخلية كعمليات المناظير والقسطرة القلبية وغيرها .

كما صدر قرار بالزام جميع مقدمي الخدمات والمهن والحرف والأعمال والوظائف التي لها علاقة مباشرة بالجمهور بتلقي اللقاح كشرط للاستمرار في أعمالهم .

وقال القدرة انه بدءًا من 25 الشهر الجاري حملة لتطعيم كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا للمحافظة على حياتهم وصحتهم، وتستمر لمدة شهر كامل

كما اعلنت الصحة بغزة عن "مكافآت مالية بقيمة 200$ لعشرة أشخاص و10 آلاف شاقل لـ3 أشخاص ضمن سحوبات سنجريها على المطعمين من كبار السن خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 25 أيلول القادم".