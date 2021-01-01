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نقابات العمال تستنكر اعتداءات الاحتلال على عمال الضفة

الإثنين 23 أغسطس 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عمال فلسطينيين خلال توجههم إلى  أماكن عملهم من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل.


وقال العمصي في تصريح صحفي، إن "قوات الاحتلال احتجزت أمس وصباح اليوم الاثنين عشرات العمال على فتحة فرعون قرب طولكرم بعد تمكنهم من اجتياز الفتحات على الجدار الفاصل، وتعمدت إهانتهم واذلالهم تحت لهيب الشمس".


وأشار إلى  رفض سلطات الاحتلال منح آلاف الفلسطينيين تصاريح لدخول الأراضي المحتلة بحجة "المنع الأمني"، فيضطرون لاتخاذ طرقاً عديدة للوصول؛ بحثاً عن العمل ولقمة العيش.


ولفت العمصي إلى إصابة عشرات العمال منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم الدخول للداخل المحتل، عبر فتحات الجدار، وبعضهم أصيب إصابات حرجة.


وطالب نقيب العمال السلطة الفلسطينية بإعداد ملف خاص لانتهاكات الاحتلال بحق العمال بالضفة الغربية والمزارعين والصيادين في قطاع غزة، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال والاستهداف المتعمد واليومي لشريحة العمال، التي تعد المحرك الأكبر للاقتصاد الفلسطيني.

#نقابات العمال #العمال #الاحتلال

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