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والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..

الإثنين 23 أغسطس 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة القناص الإسرائيلي : هذا ما فعله نتنياهو معي وهكذا عاملني بينت ..



القدس المحتلة / سما /

​قالت والدة الجندي الإسرائيلي القناص بارئيل شموئيلي، الذي أصيب على حدود غزة أول أمس السبت، أنها لمست فرقًا في التعامل مع حادث ابنها بين رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينت، ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

 
وأضافت في تصريحات لإذاعة 103FM، أن نتنياهو اتصل بها أمس الساعة 12 ليلًا، واطمأن وبارك وبكى على الهاتف، وكان يعرف كل التفاصيل عن ابنها؛ على حد قولها.
 
وأشارت إلى أن نفتالي بينت اتصل بها الساعة العاشرة ليلًا، ولم يعرف حتى اسم ابنها، وسأل عن المستشفى الذي يرقد فيه، قائلةً: إنه "خزيٌ وعار"، وفق تعبيرها.
 
وكان القناص الإسرائيلي بارئيل شموئيلي من حرس الحدود، أصيب أول أمس السبت بجراح خطرة، إثر تعرضه لإطلاق نار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مظاهرة نظمتها الفصائل الفلسطينية في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.
 
ولا تزال حالة شموئيلي حرجة جدًا، ويواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى الحادث، ويدرس تخفيف تعليمات إطلاق النار بعض الشيء لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

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