شرطة رام الله والبيرة تقبض على فتاة أثارت الرعب بين المواطنين

رام الله / سما /

ألقت شرطة محافظة رام الله والبيرة صباح اليوم الإثنين، القبض على فتاة أثارت الرعب بين المواطنين بدخولها للمحال التجارية وطلب الهواتف الشخصية بحجة المساعدة، وبعدها تبدأ بالبحث في الهواتف للحصول على معلومات وصور.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة بدأت بإجراءات البحث والتحري إثر تداول صور لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتجول في مدنية رام الله وتدخل للمحال التجارية وتطلب الهواتف الشخصية، خاصةً هواتف الفتيات اللواتي يعملن في عددٍ من المحال، بحجة المساعدة.

وأضاف ارزيقات أن صباح اليوم، وردت إشارة للشرطة بوجودها في مكان بمدينة رام الله، وعلى الفور تحركت قوة من إدارة الحراسات وتمكنت من القبض عليها وإحضارها لمديرية الشرطة.

وناشد ارزيقات كل من تعرض للاعتداء من قبل هذه الفتاة ضرورة التوجه لمديرية شرطة رام الله والبيرة لتقديم شكوى بحقها.