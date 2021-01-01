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الصحة بغزة : تسجيل 3 حالات وفاة و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23 أغسطس 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 3 حالات وفاة و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم الإثنين الموافق عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2050 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 122528 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5361 حالة، وإجمالي المتعافين 116042 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 171 حالة، من بينها 101 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 134988 شخص.

#غزة #كورونا في غزة #فيروس كورونا

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