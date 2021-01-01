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الاحتلال يعتقل مواطنين في الخليل

الإثنين 23 أغسطس 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: خليل موسى الحرباوي (29 عاما) بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، وبهجت موسى النواجعة من بلدة يطا على حاجز نصبته عند مدخل مدينة الخليل الجنوبي بمنطقة الفحص.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال الطفل مالك أبو حتة (13 عاما) في حارة المشارقة التحتا، في البلدة القديمة، على أحد الحواجز العسكرية المقامة في محيط الحرم الإبراهيمي.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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