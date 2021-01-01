  1. الرئيسية
  2. الصحة

الإصابات بكورونا عالميا أكثر من 211.7 مليون والوفيات 4.4 مليون

الإثنين 23 أغسطس 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإصابات بكورونا عالميا أكثر من 211.7 مليون والوفيات 4.4 مليون



وكالات

​أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 211.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 211.790.984 وإجمالي الوفيات 4.430.661.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ628498 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.707.613.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574527 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.570.891.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434367، وإجمالي إصابات 32.424.234.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ252927، وإجمالي إصابات 3.217.415.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197752، وإجمالي إصابات 2.140.062.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 173003، وإجمالي إصابات 6.653.498.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131958، وإجمالي إصابات 6.523.563.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات128751، وإجمالي إصابات 4.484.613.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 126372، وإجمالي إصابات 3.979.456.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124216، وإجمالي إصابات4.889.537.

الأكثر قراءة اليوم

جدل في مصر بعد مبادرة “بارت تايم” التي تدعو إلى الزواج من مطلقات.. ما هو ؟

مسؤولان إسرائيليان يوضحان سبب الرد المحدود على غزة وبينت يعلق ..

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

يديعوت: إسرائيل تفشل في قراءة السنوار بشكل صحيح

الأخبار الرئيسية

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

اسرائيل تستبعد تصعيد جديد على جبهة غزة بعد حادثة اطلاق النار أمس

تأكيدا لما نشرته سما الاخبارية.. البزم: مصر تقرر اغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية