  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار

الإثنين 23 أغسطس 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب محمود سلام (22 عاما) من مدينة الناصرة بجريمة إطلاق نار قبيل فجر اليوم، الإثنين. وأقر طاقم طبي وفاته في موقع الجريمة.

وأصيب شاب آخر في العشرينات من عمره بجروح خطيرة في الجريمة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى الانجليزي في المدينة.

وارتكبت الجريمة قرب مخبز في النماصرة. ووصل إلى موقع الجريمة أفراد شرطة، الذين باشروا التحقيق في ظروف الجريمة.

وقبل نحو شهر ونصف الشهر، قُتل بجريمة إطلاق نار خالد نخاش (19 عاما)، صديق سلام. وكان سلام قد أبّن صديقه حينها قائلا "رحمة الله عليك، سنلتقي في الجنة".

الأكثر قراءة اليوم

جدل في مصر بعد مبادرة “بارت تايم” التي تدعو إلى الزواج من مطلقات.. ما هو ؟

مسؤولان إسرائيليان يوضحان سبب الرد المحدود على غزة وبينت يعلق ..

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

يديعوت: إسرائيل تفشل في قراءة السنوار بشكل صحيح

الأخبار الرئيسية

اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته الفصائل الوسطاء حول حادثة الجندي على الحدود ..

اسرائيل تستبعد تصعيد جديد على جبهة غزة بعد حادثة اطلاق النار أمس

تأكيدا لما نشرته سما الاخبارية.. البزم: مصر تقرر اغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية