الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب محمود سلام (22 عاما) من مدينة الناصرة بجريمة إطلاق نار قبيل فجر اليوم، الإثنين. وأقر طاقم طبي وفاته في موقع الجريمة.

وأصيب شاب آخر في العشرينات من عمره بجروح خطيرة في الجريمة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى الانجليزي في المدينة.

وارتكبت الجريمة قرب مخبز في النماصرة. ووصل إلى موقع الجريمة أفراد شرطة، الذين باشروا التحقيق في ظروف الجريمة.

وقبل نحو شهر ونصف الشهر، قُتل بجريمة إطلاق نار خالد نخاش (19 عاما)، صديق سلام. وكان سلام قد أبّن صديقه حينها قائلا "رحمة الله عليك، سنلتقي في الجنة".