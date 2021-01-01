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فتاتان من إنجلترا تشهران إسلامهما بفضل محمد صلاح

الإثنين 23 أغسطس 2021 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتاتان من إنجلترا تشهران إسلامهما بفضل محمد صلاح



القاهرة/سما/

أكدت فتاتان من إنجلترا أنهما تأثرتا بأخلاق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول لكرة القدم، الأمر الذي دفع بهما إلى إشهار إسلامهما خلال زيارة إلى أسوان في مصر.

قالت الفتاتان الشقيقتان "إيمي" و"نيكي": "تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا وتواضع محمد صلاح"، وعبرتا بهذه الكلمات عن حبهما للدين الإسلامي وسعادتهما باعتناقه بعد فترة من التفكير ودراسة الأمر ودون إجبار أو إكراه من أحد، وذلك وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.


بدأت القصة مع "إيمي" و"نيكي" وهما فتاتان شقيقتان من أوروبا تقيمان بالقرب من مدينة ليفربول الإنجليزية، وكانتا دائمتا الزيارة لمصر، وخلال إقامتهما في بلدهما سمعتا عن الدين الإسلامي ولمستا أخلاق المسلمين المقيمين في أوروبا وحسن معاملاتهم مع الآخرين، بالإضافة إلى متابعتهما للاعب المصري الدولي محمد صلاح ومشاهدة أخلاقه وتواضعه.

وبدأت الأختان التفكير في اعتناق الدين الإسلامي، خاصة أن زيارتهما لمصر بغرض السياحة رسخت لديهما الصورة الإيجابية عن الإسلام والمسلمين.

#محمد صلاح #ليفربول #أسوان

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