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مصادر لوكالة سما: السلطات المصرية تقرر اغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

الأحد 22 أغسطس 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لوكالة سما: السلطات المصرية تقرر اغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين



غزة /سما/

أفادت مصادر مطلعة لوكالة سما الاخبارية، مساء اليوم، أن السلطات المصرية ابلغت الجانب الفلسطيني في غزة باغلاق معبر رفح البري جنوب القطاع في كلا الاتجاهين غدا الاثنين، دون ذكر الاسباب.

بدورها، أعلنت قناة (العربية)، مساء اليوم الأحد، أن جمهورية مصر العربية، قررت إغلاق معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، حتى اشعاراً اخر، احتجاجا على ما وصفته بـ"تصرفات حركة حماس".

في السياق، قال غال بيرغر، محرر الشؤون العربية والفلسطينية في قناة (كان) الإسرائيلية: "إن جمهورية مصر العربية غاضبة من حماس  بعد فشلها في الهدوء على الحدود خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرا الى أنها اتخذت قرارًا بإغلاق معبر رفح البري.
 

#مصر #معبر رفح #اسرائيل #حركة حماس #قطاع غزة

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