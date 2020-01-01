تعيين "داني دايان" رئيسًا جديدًا لمركز المحرقة النازية "ياد فاشيم"

القدس المحتلة /سما/

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين القنصل السابق لدى نيويورك داني دايان رئيسًا لمركز المحرقة النازية "ياد فاشيم".



وبحسب البيان الصادر عن مركز "ياد فاشيم" تم ترشيح دايان (65 عامًا) للمنصب الأحد.



ودايان عضو في حزب الأمل الجديد الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر، وهو مدير سابق لمجلس المستوطنين في الضفة الغربية "يشع" ويعيش هناك منذ الثمانينيات.



وقال المرشح دايان في بيان "قيادة مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة هو أكثر من مجرد منصب، إنها مهمة لها رهبة واحترام".



وأضاف "تقع على عاتقنا مسؤولية البحث والتثقيف والتوثيق والنشر والتحقق من صحة المعلومات التاريخية القائمة على الحقائق حول الهولوكوست ورفض جميع أشكال التشويه".



ويخلف دايان أفنير شاليف في المنصب الذي شغله الأخير بين العامين 1993 و2020.