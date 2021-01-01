  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد أحداث غزة.. وزير الخارجية اليوناني: نقف لجانب إسرائيل ونؤيد دفاعها عن نفسها

الأحد 22 أغسطس 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أحداث غزة.. وزير الخارجية اليوناني: نقف لجانب إسرائيل ونؤيد دفاعها عن نفسها



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل وتؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها بعد الأحداث التي جرت أمس على حدود غزة.
 
وأضاف ديندياس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، في تل أبيب، "آخر مرة كنت هنا، سقطت صواريخ، وكنت أول وزير جاء إلى هنا وأكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، واليوم نؤكد على هذا الحق"، على حد زعمه.
 
ولاحقًا استضاف لابيد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، حيث عقد معهما قمة مشتركة بحثا خلالها العلاقات المشتركة ومنها الاقتصادية إلى جانب أزمة الحرائق الأخيرة. 

#اليونان #نيكوس ديندياس #اسرائيل #قطاع غزة #حدود غزة

الأكثر قراءة اليوم

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

جدل في مصر بعد مبادرة “بارت تايم” التي تدعو إلى الزواج من مطلقات.. ما هو ؟

مسؤولان إسرائيليان يوضحان سبب الرد المحدود على غزة وبينت يعلق ..

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

عقيلة ماهر الأخرس: زوجي يتعرض لتهديدات بأن يكون الثاني بعد بنات وأحمل الرئيس المسؤولية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

الأخبار الرئيسية

نصر الله يعقب على أحداث غزة.. ويهاجم السفارة الامريكية

قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

هآرتس: حماس تقود المظاهرات رغم “الاتفاق المالي”.. وإسرائيل: ماذا عن “النووي الإيراني”؟

حماس تحذر المجتمع الدولي.. وتتوعد اسرائيل: استمرار خنق غزة وصفة لانفجار كبير

حدود

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية