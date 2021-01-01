بعد أحداث غزة.. وزير الخارجية اليوناني: نقف لجانب إسرائيل ونؤيد دفاعها عن نفسها

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل وتؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها بعد الأحداث التي جرت أمس على حدود غزة.



وأضاف ديندياس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، في تل أبيب، "آخر مرة كنت هنا، سقطت صواريخ، وكنت أول وزير جاء إلى هنا وأكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، واليوم نؤكد على هذا الحق"، على حد زعمه.



ولاحقًا استضاف لابيد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، حيث عقد معهما قمة مشتركة بحثا خلالها العلاقات المشتركة ومنها الاقتصادية إلى جانب أزمة الحرائق الأخيرة.