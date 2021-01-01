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قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس

الأحد 22 أغسطس 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف نتائج التحقيق الاولية في حادثة إطلاق النار على حدود غزة أمس



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية، عصر اليوم، النقاب عن نتائج التحقيق الاولية حول ظروف حادث إطلاق النار على حدود غزة أمس والذي اسفر عن اصابة جندي اسرائيلي بحالة حرجة.

ووفق قناة كان الاسرائيلية، فإن التحقيق الذى أجرته فرقة غزة حول ظروف حادث إطلاق النار أمس خلص إلى، أن المنفذ إقترب من الجدار الحدودى وبحوزته مسدس مخبأ تحت ملابسه دون أن تلاحظه وسائل المراقبه.

وأضاف التحقيق، أن المنفذ  أطلق  3 رصاصات، مشيرا الى أن الجيش  لم يحدد لدقائق طويله إذا ما كان القناص أصيب برصاص قناص من مسافه بعيده أو من مسافة الصفر.

وأفاد التحقيق، بأن  المُصاب وصل إلى المستشفى بعد 51 دقيقه من إصابته.

#اسرائيل #حدود غزة #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #الجيش الإسرائيلي

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