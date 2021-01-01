بينيت يؤكد انه سيتوجه الى القاهرة قريبا للاجتماع مع الرئيس المصري

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت خلال جلسة الحكومة الاسبوعية انه بصدد التوجه إلى القاهرة قريبا للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلبية لدعوته.

الى ذلك اجتمع وزير الخارجية يائير لابيد اليوم في مكتبه بالقدس اليوم مع نظيريْه اليوناني والقبرصي نيكوس داندياس ونيكوس كريستودوليديس وبحث معهما توسيع التعاون في شؤون مختلفة بما فيها مجالات الطاقة والغاز الطبيعي وأزمة المناخ الى جانب مكافحة كورونا .

ويفيد مراسل هيئة البث الاسرائيلية مكان للشؤون السياسية شمعون اران ان لابيد شكر نظيريْه على استعداد بلديْهما لإرسال معونات لمساعدة إسرائيل على اخماد الحرائق الهائلة التي شبت في جبال أورشليم القدس وضواحيها الاسبوع الماضي.

واجتمع الوزيران الاجنبيان في ختام لقائهما مع وزيرة الطاقة كارين الهرار.