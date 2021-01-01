  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يؤكد انه سيتوجه الى القاهرة قريبا للاجتماع مع الرئيس المصري

الأحد 22 أغسطس 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يؤكد انه سيتوجه الى القاهرة قريبا للاجتماع مع الرئيس المصري



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت خلال جلسة الحكومة الاسبوعية انه بصدد التوجه إلى القاهرة قريبا للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  تلبية لدعوته.

الى ذلك اجتمع وزير الخارجية يائير لابيد اليوم في مكتبه بالقدس اليوم مع نظيريْه اليوناني والقبرصي نيكوس داندياس ونيكوس كريستودوليديس وبحث معهما توسيع التعاون في شؤون مختلفة بما فيها مجالات الطاقة والغاز الطبيعي وأزمة المناخ الى جانب مكافحة كورونا .

ويفيد مراسل هيئة البث الاسرائيلية مكان للشؤون السياسية شمعون اران ان لابيد شكر نظيريْه على استعداد بلديْهما لإرسال معونات لمساعدة إسرائيل على اخماد الحرائق الهائلة التي شبت في جبال أورشليم القدس وضواحيها الاسبوع الماضي.

واجتمع الوزيران الاجنبيان في ختام لقائهما مع وزيرة الطاقة كارين الهرار.

#اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة اليوم

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

جدل في مصر بعد مبادرة “بارت تايم” التي تدعو إلى الزواج من مطلقات.. ما هو ؟

مسؤولان إسرائيليان يوضحان سبب الرد المحدود على غزة وبينت يعلق ..

عقيلة ماهر الأخرس: زوجي يتعرض لتهديدات بأن يكون الثاني بعد بنات وأحمل الرئيس المسؤولية

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

الأخبار الرئيسية

هآرتس: حماس تقود المظاهرات رغم “الاتفاق المالي”.. وإسرائيل: ماذا عن “النووي الإيراني”؟

حماس تحذر المجتمع الدولي.. وتتوعد اسرائيل: استمرار خنق غزة وصفة لانفجار كبير

حدود

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

غزة

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: المقاومة لن تسكت طويلاً.. وسيدفع العدو ثمن الحصار الظالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية