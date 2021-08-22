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واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله"

الأحد 22 أغسطس 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله"



واشنطن /سما/

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى "حزب الله".

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة الرجل اللبناني المطلوب.

وجاء في التغريدة المرفقة بالصورة أن "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط، كما أن حرب أيضا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم "حزب الله" اللبناني في اليمن".

وتابع المنشور: "إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر تلغرام أو سيغنال أو واتسآب على الرقم في الأسفل".

#الولايات المتحدة #لبنان #مكافاة مالية #حزب الله #خليل يوسف حرب #حسن نصر الله

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