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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا

الأحد 22 أغسطس 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2022-2021، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني  www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#وزارة التعليم العالي #منح دراسية #الطلبة الفلسطينيين #تركيا

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