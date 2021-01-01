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هنية يستنكر شكوى منظمات صهيونية للجنة الأولمبية الدولية ضد الرجوب

الأحد 22 أغسطس 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يستنكر شكوى منظمات صهيونية للجنة الأولمبية الدولية ضد الرجوب



غزة / سما /

إستنكر الأستاذ عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، قيام منظمة "Palestinian Media Watch" المؤيدة لكيان الإحتلال، تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية ضد الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية بسبب إشادته بمقاطعة الإحتلال في أولمبياد طوكيو.

وأدان هنية، المطالب الباطلة من هذه المنظمة للجنة الدولية بإجراءات تأديبية ضد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والتي جائت بعد مدحه للاعب الجودو الجزائري البطل فتحي نورين لانسحابه من المنافسة ورفضه مواجهة لاعب من الإحتلال الصهيوني.

وأكد هنية، على أهمية رفض الأبطال العرب لكافة أشكال التطبيع مع الإحتلال المجرم في المحافل العالمية، متسائلاً عن الدور الهام للكثير من المنظمات الدولية في الدفاع عن الحق الفلسطيني ومواجهة هذه الأعمال الغير مقبولة من منظمات غير حكومية مؤيدة للإحتلال.

الجدير ذكره، أن هذه ليست الشكاوى الأولى التي يطالب بها الإسرائيليون بمعاقبة الرجوب، بل يتهمونه بالخلط بين السياسة والرياضة، كما صرحت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية السابقة، التي اعتبرت أن الرجوب لا يريد التنازل عن الرياضة التي يوظفها على حساب السياسة.

#عبد السلام هنية #جبريل الرجوب #اللجنة الاولمبية

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