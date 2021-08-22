حماس تحذر المجتمع الدولي.. وتتوعد اسرائيل: استمرار خنق غزة وصفة لانفجار كبير

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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، اليوم الاحد، أن أحداث أمس السبت شرق غزة هي رسالة للاحتلال ولكل الأطراف المعنية.

قال أبو زهري عبر تويتر : "استمرار خنق غزة هو وصفة لانفجار كبير، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للعنصرية الإسرائيلية قبل فوات الأوان".

أحداث أمس السبت شرق #غزة هي رسالة للاحتلال ولكل الأطراف المعنية، استمرار خنق عزة هو وصفة لانفجار كبير، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للعنصرية الاسرائيلية قبل فوات الأوان.#فلسطين — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) August 22, 2021

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس السبت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اسفرت عن إصابة 41 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم حالتان حرجتان، والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين، فيما أصيب خلالها جندي إسرائيلي بجراح خطيرة برصاص مواطن فلسطيني على الحدود الشرقية للقطاع.