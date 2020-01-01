مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري الإسرائيلي، "نوعام أمير"، أن "إسرائيل استثمرت عشرات المليارات من أجل بناء جدار حول قطاع غزة، ثم يأتي شاب فلسطيني يحمل مسدساً ثمنه 500 شاقل ويطلق النار تجاه قناص ويصيبه بجروح حرجة، ويؤدي لخروج طائرات سلاح الجو وتنفيذ غارات في القطاع"، حسب وصفه.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة "جلي يسرائيل" أن "إسرائيل خسرت أيضاً عشرات المليارات في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ولكنها لم تحقق أي انجاز فعلي"، وقال إن "المقاومة تستطيع غداً العودة وإطلاق الصواريخ نحو القدس المحتلة، وهي من تحدد وتدير كل شيء وليس إسرائيل".

وشهدت الحدود مع الأراضي المحتلة شرق غزة، يوم أمس، مواجهات عنيفة أدت لإصابة قناص من وحدات النخبة بجيش الاحتلال بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من مسافة (صفر) من قبل شاب فلسطيني.

وتعرض جيش الاحتلال لانتقادات واسعة من قبل المحللين العسكريين وقادة سابقين في "إسرائيل"، جراء فشله بتحقيق الردع أمام المقاومة في عدة جولات قتال سابقة.