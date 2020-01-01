  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب

الأحد 22 أغسطس 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسدس بـ 500 شاقل بدد أحلام إسرائيل... المقاومة من تحدد وتدير كل شيء وليس تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري الإسرائيلي، "نوعام أمير"، أن "إسرائيل استثمرت عشرات المليارات من أجل بناء جدار حول قطاع غزة، ثم يأتي شاب فلسطيني يحمل مسدساً ثمنه 500 شاقل ويطلق النار تجاه قناص ويصيبه بجروح حرجة، ويؤدي لخروج طائرات سلاح الجو وتنفيذ غارات في القطاع"، حسب وصفه.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة "جلي يسرائيل" أن "إسرائيل خسرت أيضاً عشرات المليارات في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ولكنها لم تحقق أي انجاز فعلي"، وقال إن "المقاومة تستطيع غداً العودة وإطلاق الصواريخ نحو القدس المحتلة، وهي من تحدد وتدير كل شيء وليس إسرائيل".

وشهدت الحدود مع الأراضي المحتلة شرق غزة، يوم أمس، مواجهات عنيفة أدت لإصابة قناص من وحدات النخبة بجيش الاحتلال بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من مسافة (صفر) من قبل شاب فلسطيني.

وتعرض جيش الاحتلال لانتقادات واسعة من قبل المحللين العسكريين وقادة سابقين في "إسرائيل"، جراء فشله بتحقيق الردع أمام المقاومة في عدة جولات قتال سابقة.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

جدل في مصر بعد مبادرة “بارت تايم” التي تدعو إلى الزواج من مطلقات.. ما هو ؟

عقيلة ماهر الأخرس: زوجي يتعرض لتهديدات بأن يكون الثاني بعد بنات وأحمل الرئيس المسؤولية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه شرق غزة

الأخبار الرئيسية

حماس تحذر المجتمع الدولي.. وتتوعد اسرائيل: استمرار خنق غزة وصفة لانفجار كبير

غزة

تقديرات إسرائيلية: "ضبط النفس" الإسرائيلي ورواتب موظفي حماس وراء التوتر على حدود غزة

الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: المقاومة لن تسكت طويلاً.. وسيدفع العدو ثمن الحصار الظالم

مسؤولان إسرائيليان يوضحان سبب الرد المحدود على غزة وبينت يعلق ..

يديعوت: إسرائيل تفشل في قراءة السنوار بشكل صحيح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية