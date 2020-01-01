جامعة الإمارات تكشف عن جناحها في إكسبو 2020 بدبي

دبي / وكالات/



كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الجامعة الوطنية الأم في الدولة، والتي تشارك في معرض إكسبو 2020 بدبي عبر جناح خاص بها، عن تصميم واجهة هذا الجناح المميز والمستوحى من فكرة "جامعة المستقبل" المنبثقة عن توجه جديد في مجال التعليم العالي يركز على تجهيز الجيل الصاعد لتخطي تحدي البطالة، من خلال تحويل الشباب من باحثين عن عمل إلى صناع لفرص العمل عبر برنامج المستكشفين ومعهد المستقبل (IoF) ضمن أهدافه الرئيسية.

حيث تستعرض الواجهة الرئيسية للجناح صورة مميزة من ناحية بصرية مثبتة على اللوحة العلوية تتضمن ثلاثة مستكشفين مغامرين يسيرون في الصحراءالعربية بحثًا عن الفرص الدفينة التي لم يتم اكتشافها بعد، والإبداع، والتعليم المبني على الفكر والمنطق، بعبارةٍ أكثر عمقًا، " اكتشف، كن، وشارك في الإنشاء" سعياً نحو النجوم.

وقد تعاون فريق "TODO" مع فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة المسؤول عن جناح الجامعة في معرض إكسبو، لتصميم العمل الفني الرئيسي الذي يعبر عن الرواية الرمزية لبرنامج المستكشفين وهي إعادة تصور الإمكانيات المتاحة أمام البشرية مع خوض مغامرة جريئة تتضمن بناء مستعمرة بشرية على سطح المريخ والمحافظة عليها. حيث يرمز الكوكب الأحمر هنا إلى فرصة البشرية للبدء من جديد، والحصول على مصدر جديد للأفكار المبتكرة في التعامل مع مشاكل الكرة الأرضية الأكثر صعوبةً وتعقيدًا. أما الصحراء العربية فتعكس بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية القيمة.

أما المستكشفون فيرمزون إلى مواجهة تحدي البطالة من خلال سعيهم نحو النجوم بهدف تخطي تحدي بطالة 100 مليون نجم مضيء في العالم العربي وما وراءه، حيث تتمحور مهمة جامعة المستقبل الرئيسية حول إطلاق صناع لفرص العمل لا باحثين عنها.

وبهذا الصدد، علقت الدكتورة نهال شيبراك، المدير التنفيذي لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 بدبي بالقول: " تعكس الواجهة فلسفة جامعة الإمارات العربية المتحدة وتوجهها: فهي متجذرة في أعماق تراث الدولة الثقافي والطبيعي إلا أنها تسعى نحو تحقيق مستقبل أفضل للبشرية. وتعد خطة الإمارات لاستيطان المريخ بحلول عام 2117 أفضل الرؤى التي يمكن زرعها في الشباب الشغوفين بالعلوم والتكنولوجيا والمعرفة. وقد بدأ مستكشفونا بالفعل بالتفكير بالعناصر الأساسية المكونة "لمدينة الحكمة" والتي ستمهد الطريق أمام الشباب لبذل خطى متعددة الاتجاهات نحو الابتكار وبث الحياة في هذه المستعمرة البشرية على سطح المريخ بينما يعيدون تصور الحياة على الأرض".

أما اللوحة السفلية للواجهة فتضفي مزيدًا من الروعة على التصميم باستعراضها لعدة صور شخصية لطلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة. وترمز هذه الصور إلى التنوع وإلى الهدف الأساسي للجناح وهو تمكين الشباب وتنميتهم بمساعدة الطلاب المتحمسين العازمين على التغيير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ساحرة بليبلة، مديرة جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 بدبي: " يسعدنا الكشف عن غلاف الواجهة المستوحى من طبيعة دولة الإمارات وثقافتها ورحلة جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة الرمزية التي تعكس روح المغامرة لدى المستكشفين. حيث يجسد تصميم غلاف الواجهة هدف المستكشفين من رحلتهم عبر صحاريهم المستقبلية وهو التوصل إلى الإلهام النابع من السماء المتلألئة ليصبحوا أفضل على المستوى الفردي وليمنحوا الجميع فرصًا لحياة أفضل".

سيتم افتتاح الجناح أمام الزوار ابتداءً من 1 أكتوبر 2021.