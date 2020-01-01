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الكشف عن الوضع الصحي للقناص الاسرائيلي الذي أصيب على حدود غزة

الأحد 22 أغسطس 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الوضع الصحي للقناص الاسرائيلي الذي أصيب على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الأحد، أن الجندي الإسرائيلي الذي أصيب على حدود غزة يوم أمس دخل مرحة جديدة من الخطر.

ووفقاً للموقع العبري، تم إدخال القناص بارئيل شموئيلي لغرفة العمليات في سوركا لإجراء جراحة أخرى عاجلة بعد تدهور طرأ على حالته.

وأفادت القناة 20 العبرية، أن عائلة الجندي أمرت بالنفخ في البوق "الشوفار" وأداء صلوات وطقوس من أجل شفاء ابنها الذي أصيب بجروح حرجة على حدود غزة.

وكان الجندي شموئيلي أصيب مساء السبت على إثر مواجهات عنيفة على الحدود مع غزة، تخللها إطلاق النار من قبل جنود الجيش تجاه المواطنين الإسرائيليين.

#بارئيل شموئيلي #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة #حدود غزة

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