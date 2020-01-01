جنين: أبو بكر يكرم عددا من الأسرى المحررين

جنين / سما /

كرّم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، عددا من الأسرى المحررين من محافظة جنين، ممن أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وأكد أبو بكر أن "الأسرى المحررين، رأس مال حقيقي في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، ونقدر هذه العزيمة والإصرار على مواصلة النضال والتضحية، من خلال الانخراط في هذه المؤسسات، واستغلال الخبرات والطاقات وتكريسها لخدمة فلسطين وشعبها".

وأوضح أن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هي البيت الرسمي والجامع لكل أسرانا ومحررينا، وأن حقوقهم وخدمتهم واجبة في كل الظروف والأوقات، والعمل في هذه المؤسسة مبني على قناعاتنا بخدمة هذه الشريحة وما تمثل من أسر وعائلات".

وأشار أبو بكر الى أن الجهود يجب أن تتوحد وتتركز اليوم لنصرة أسرانا وفضح ممارسات إدارة السجون وحكومة الاحتلال بحقهم، تحديداً الجرائم المتعلقة بالأسرى المرضى والأسيرات والأطفال وكبار السن والمضربين، وسياسة الاعتقال الإداري بمجملها.

يذكر أن الأسرى المحررين الذين تم تكريمهم جميعهم أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وهم: عصام أبو السباع وعمر الشريف وأمضيا 19 عاماً، ومجدي أبو الوفا وعلي القيسي وأيسر الأطرش وأمضوا 18 عاماً، وربيع السعدي أمضى 17عاماً، وفراس مصلح أمضى 15 عاماً.