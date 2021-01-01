آلية السفر عبر معبر رفح الإثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن السفر سيكون غدًا للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف رقم (2021/28).

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف السفر من هنا

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