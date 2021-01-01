"إسرائيل" تستثمر في مشروع زراعي ضخم بالمغرب

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الخارجية "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، بقيمة استثمار ضخمة.

وعلى حسابها الناطق باللغة العربية "إسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، قالت "إسرائيل": " أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل "مهادرين"، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب".

وأضافت: "تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قد افتتح، في الثالث عشر من الشهر الجاري، في العاصمة المغربية، الرباط، مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.