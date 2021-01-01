وزارة النقل والمواصلات: الخدمات تقدم بشرط إبراز شهادة تطعيم

رام الله / سما /

أصدر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم اليوم الأحد، تعميماً يتضمن مجموعة من القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر الوزير منع التحاق أي موظف بعمله في الوزارة ومديرياتها في حالة عدم تلقيه التطعيم المضاد لفيروس كورونا، ويعتبر في إجازة طوال فترة تغيبه.

كما تقرر أن يبرز أي مواطن يرغب في الحصول على خدمات من الوزارة شهادة التطعيم ضد الفيروس المصدقة من وزارة الصحة.

وتضمن التعميم أيضاً: "يستكمل أصحاب مدارس السياقة والمعاهد الاستكمالية بالحصول على شهادة التطعيم الخاصة بكافة الطلبة المتلقي للدراسة لديهم، وتقدم صورة مع معاملات الطلبة".

إضافة إلى التزام كافة السائقين بالتعميم على مكاتب التكسي وسائقي العمومي بالحصول على شهادة تطعيم مصدقة من وزارة الصحة أو التوجه للحصول على الطعومات اللازمة، وأن تلتزم مراكز الفحص الهندسي والديناموميتر بتطعيم موظفيها والحصول على شهادة تطعيم مصدقة من وزارة الصحة.

وأشار التعميم إلى منع استقبال أي مراجع في الوزارة مديرياتها لا يرتدي كمامة، ويلتزم كافة الموظفين بإجراء فحص الحرار قبل دخول مقرات الوزارة.





