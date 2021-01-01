الشرطة تضبط 30 قطعة لعملة معدنية أثرية في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة،اليوم، 30 قطعة معدنية أثرية بحوزة شخص في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة وبعد توافر معلومات لديها عن حيازة شخص من خارج المحافظة لمواد أثرية وتواجده في أحياء المدينة ، على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار الى مكان تواجده وتمكنت من القبض عليه و ضبطت بحوزته 30 قطعة معدنية اثرية وبعد فحصها من قبل دائرة الآثار في المحافظة تبين بأنها أثرية وتعود لحقب تاريخية مختلفة.

وأكدت الشرطة، التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات وإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة أصولاً.