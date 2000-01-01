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البوليتكنك تنشر بحثاً طبياً عالمياً حول الحمى المالطية

الأحد 22 أغسطس 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
البوليتكنك تنشر بحثاً طبياً عالمياً حول الحمى المالطية



رام الله / سما /

بعد خمس سنوات من العمل لفهم أسباب عودة وباء الحمى المالطية في الاعوام ما بين )2015 و2017( تمكّن فريق من الباحثين من المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية في جامعة بوليتكنك فلسطين ودائرة الطب الوقائي من وزارة الصحة ومستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل من نشر ورقة علمية في مجلة عالمية مرموقة وذلك بعد تحليل ما يزيد عن “1300” عينة من أشخاص ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض الحمى المالطية، ونشر البحث في مجلة (Transboundary and Emerging Diseases) والتي تتمتع بمعامل تأثير (Impact factor 4.5) وتقع في الفئة العليا (Q1) في تصنيف (Scimago Journal Rank).

وتمكّن الفريق المكّون من الباحثين بيسان الجنازرة وخالد الزعتري وأسماء التميمي ووحيد حسونة والدكتور محمد السعافين والدكتور يعقوب الأشهب من عزل مجموعة كبيرة من عترات الحمى المالطية وتحليل الـ (DNA) الخاص بها وتحديد البصمة الجينية لها ومسح المناطق الجينية الخاصة لتحديد خواص المقاومة للمضاد الحيوي (Rifampicin). وأفاد مدير الفريق البحثي الدكتور يعقوب الأشهب أنّ النتائج تشير إلى أنّ داء الحمى المالطية الذي ظهر بقوة في فترة (2015-2017) قد تسببت به عترات كانت كامنة في مناطق الرعي خصوصاً في مناطق جنوب الضفة الغربية ومنطقة النقب وأنّ عودة ظهور المرض بعد أن تم كبح جماحه من عام (2000( حتى عام (2014) يعزى لتذبذب وضعف برامج المكافحة في كلا المنطقتين إضافة لضعف القدرة على التحكم وضبط تجارة المواشي عبر حدود جنوب الضفة الغربية، كما وأشار إلى أنّ الوباء ما زال كامنا وأنّ عملية المحافظة على النسب المنخفضة من الإصابة مرتبط بالمتابعة الحثيثة والتمويل لبرامج المكافحة الحيوانية والتعاون بين مختلف الأطراف.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #الحمى المالطية

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