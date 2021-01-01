جمعية حياة ومؤسسة الأفق الشبابية تنظمان ورشة عمل حول “اكتساب المهارات”

رام الله / سما /

نظمت جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي بالتعاون مع مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية ورشة عمل، تناولت عقلية النجاح واكتشاف الذات واكتساب المهارة وذلك في مقر الجمعية بمدينة البيرة، لطلبة الجامعات.

وقالت منسق المشاريع في جمعية حياة، ملال كراجة، “إن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من النشاطات الهادفة التي تضمن انخراط الشباب الفلسطيني في المجتمع المحلي، بهدف التنمية وخدمة قضايا المجتمع، للوصول إلى تمكين الشباب من تنفيذ أنشطة وبرامج تساهم في صقل شخصيتهم، وتعمل على تنمية روح المبادرة للاستفادة من قدراتهم”.

وتضمن اللقاء الذي قدمه المدرب في مؤسسة أفق جهاد نمورة، تعريفًا بالمبادرة، وعوامل النجاح، وكيفية إدارتها، التخطيط والدراسة، ووضع الأسس الكفيلة بتنفيذها على أرض الواقع.

وأكد نمورة على أهمية الايمان بالفكرة والعمل ضمن فريق واحد، لديه القدرة على تنفيذ الهدف المراد تطبيقه، مشدداً على أهمية انخراط الشباب بالمجتمع المحلي، بتقديم مبادرات من شأنها المساهمة بالتنمية المجتمعية، وتحديد الفئات المستهدفة حتى يضمن النجاح.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، قدمت أفكارًا ريادية لمبادرات شبابية، ويعتبر هذا اللقاء في ورشة العمل هو الأول على أن يستكمل لاحقاً في لقاءات قادمة.

وتقدمت كراجة بالشكر لجهود مؤسسة الأفق على هذا اللقاء وأهميته، مشيرة إلى مواصلة التعاون بين المؤسستين لندوات وورشات عمل أخرى.

واتسم اللقاء بالتفاعل والمشاركة البناءة وتقديم أفكار من قبل المشاركين، مؤكدين على أهمية استكمال ما قاموا به وصولاً إلى تطبيق بعض المبادرات الشبابية على أرض الواقع.