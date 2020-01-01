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اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الأحد 22 أغسطس 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني



رام الله / سما /

 تسلّم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للعام 2020، من رئيس الجمعية يونس الخطيب.

واطّلع اشتية على أهم إنجازات الهلال الأحمر، خاصة على صعيد إنشاء المستشفيات الجديدة، وتطوير وتأهيل الأقسام في المستشفيات القائمة التابعة للجمعية، في كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملها.

وثمّن رئيس الوزراء الجهد الإنساني والوطني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر، مؤكدا على دورها التاريخي وضرورة الحفاظ عليها وتعزيز هذا الدور.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر، للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات المواطنين في القطاع الصحي.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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