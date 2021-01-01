تعليقًا على الأحداث بغزة.. بينت: سنحاسب كل من يمس بمقاتلينا ومواطنينا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، تعقيبًا على الأحداث التي وقعت بغزة أمس السبت: إن "إسرائيل ستحاسب كل من يمس بمقاتليها ومواطنيها".



وأضاف بينت في مستهل جلسة الحكومة اليوم الأحد، أنه أجرى تقييمًا للوضع الأسبوع الماضي بفرقة غزة مع وزير الجيش ورئيس الأركان، مؤكدًا أن "الجيش والقيادة الجنوبية وفرقة غزة مستعدون لأي سيناريو".



وكان قناص إسرائيلي أصيب أمس السبت بجراح خطرة، إثر تعرضه لإطلاق نار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مظاهرة نظمتها الفصائل الفلسطينية في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.



واكتفى الجيش الإسرائيلي بقصف عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إصابة القناص، ما أثار موجة غضب لدى الإسرائيليين، واصفين ما حدث بأنها "فضيحة كبيرة".



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 41 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم ثلاثة بحالة حرجة، عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الفعالية التي نظمتها الفصائل الفلسطينية أمس السبت.