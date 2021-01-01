رأفت: يتوجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها العدوانية

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت: "إن ما تعرض له المسجد الأقصى قبل 52 عاما من احراق على يد أحد المتطرفين لم ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله من أجل نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية رغم كل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدنية المقدسة والتضييق على السكان المحليين والتهجير القصري لهم وتنفيذ سياسات هدم للمنازل والمؤسسات، وبناء مستعمرات استيطانية جديدة أو توسيع القائم منها من أجل فرض أمر واقع على الأرض"..

وأكد في تصريح له، اليوم الاحد، أن كل الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال غير شرعية وأن توسلها لجلب الاعتراف من بعض الدول بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال في محاولة لضم القدس الشرقية لن يغير من الوضع القانوني لها كونها عاصمة للدولة الفلسطينية وعلى إسرائيل الانسحاب منها كما عليها الانسحاب من سائر الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

وشدد على أنه يتوجب على الدول التي تدعم الشرعية الدولية في العالم ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتتوقف عن إجراءاتها العدوانية على الشعب الفلسطيني، كما وعلى السكرتير العام للأمم المتحدة تنفيذ القرارات الأممية التي دعت لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفي المقدمة في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف: " يوميا هناك تصاعد للإجراءات الإسرائيلية الاجرامية من هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم انحاء الضفة الغربية وشق طرق جديدة لربط المستوطنات الإسرائيلية أو بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقرار الدولي رقم 2334 وتهجير للأحياء الفلسطينية".

ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عملية وفاعلة على الارض لوقف كل هذه الانتهاكات القمعية والارهابية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا سواء في مدينة القدس أو في سائر انحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967

وطالب المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي أن توضع قرارات الأمم المتحدة موضع التطبيق بإلزام إسرائيل بوقف كل اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي مازال يتعرض للاعتداءات اليومية من عصابات المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات حفر تحت المسجد الأقصى المبارك

وفي سياق آخر استنكر رأفت نهاية تصريحه ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق للنار على المسيرة الأسبوعية في بيتا وكذلك على المتظاهرين على حدود قطاع غزة الذي أوقع ما يزيد عن 40 جريح وما تلاه من قصف إسرائيلي على القطاع صباح اليوم.