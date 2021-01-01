مصرع مواطن جراء حادث سير ذاتي في طوباس

طوباس / سما /

لقي مواطن (20 عاما)، من بلدة طمون شرق محافظة طوباس، اليوم الأحد، مصرعه، إثر حادث سير ذاتي وقع على طريق طوباس الفارعة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت إشارة حول وقوع حادث سير ذاتي لمركبة على طريق طوباس الفارعة، وتحرك على الفور خبراء حوادث السير وطواقم الاسعاف للمكان وبالكشف على مكان الحادث تبين اصطدام المركبة بعامود حديد أدى إلى انقلابها، وتم نقل سائق المركبة وشخص آخر للمستشفى التركي بمدينة طوباس، وأعلن الأطباء هناك عن وفاته.

وأضاف انه تم إبلاغ النيابة العامة، وان شرطة المرور باشرت بالتحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.