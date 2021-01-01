مبابي لن ينضم للريال.. إليك الأسباب

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لن يرحل إلى ريال مدريد الإسباني في "الميركاتو" الصيفي الحالي لعدة أسباب.

وكان مبابي قد أخبر إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الانتقال هذا الصيف إلى قلعة "سانتياغو برنابيو"، خلال اجتماع عقده مع رئيس النادي في وقت سابق الأسبوع الماضي.

ويرتبط اللاعب الفرنسي بعقد مع إدارة ملعب "حديقة الأمراء" ينتهي في صيف العام المقبل 2022، ورفض كل مساعي ناديه لتمديد تعاقده، ما يعني أنه حال بقائه هذا الصيف سيرحل الموسم المقبل بلا مقابل.

وأوضح راديو "كادينا كوبي" الإسباني، أن الأمر بات يخضع لمزاجية إدارة النادي القطرية، التي يمثلها ناصر الخليفي رئيس النادي.

وأوضح "كادينا كوبي", أن الإدارة باتت تشعر بالإرهاق من مبابي ورغبته في الرحيل، وأن الأمر دخل في طور العناد وليس تحقيق مصلحة للنادي من بيعه، لذلك فإن سان جيرمان لن يسمح للاعب بالرحيل، بغض النظر عن غضب المهاجم الفرنسي أو نوعية العروض المقدمة له ومدى استفادة النادي منها.

وتأمل جماهير ريال مدريد قدوم مبابي إلى "البرنابيو" هذا الصيف ليشكل ثلاثيا هجوميا مع البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما، لكن سيتوجب عليهم الانتظار لنهاية الميركاتو الصيفي لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة.

وفي الإطار نفسه، أشار الراديو الإسباني إلى أن المقابل المالي للصفقة سيكون بدوره عائقا آخر لإتمام التعاقد مع النجم الفرنسي.

ورغم كل التقارير المنتشرة عن رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد، فإن إدارة فلورنتينو بيريز رئيس "الميرينغي" لا تنوي إنفاق مبالغ مالية كبيرة على الصفقة.

ويأتي ذلك بالتوافق مع سياسة بيريز الخاصة بعدم إنفاق مبالغ مالية باهظة على صفقات "الميركاتو" الصيفي هذا العام مثلما سبق أن صرح في وقت سابق.