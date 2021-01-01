الفنانة السعودية نيرمين محسن تعلن ارتداءها الحجاب

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن، ارتداءها الحجاب، وذلك تعليقا منها على الكثير من الأسئلة التي تلقتها من متابعيها لعدم ظهورها وتصويرها ليومياتها.

وقالت نيرمين محسن في مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات": "أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين".

وأضافت في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي في ساحة المسجد النبوي: "كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين".

وتابعت: "قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر".