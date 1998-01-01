بيان من الشرطة حول اعتقال مشاركين بالتجمع على ميدان المنارة برام الله

رام الله / سما /

- أصدرت المديرية العامة للشرطة اليوم الأحد، بياناً للرأي العام أوضحت فيه سبب القبض على مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله يوم أمس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن “ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمع، وتم القبض على 24 شخصًا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998”.

من جانبها، قالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان صحافي، “إنه جرى نقل كافة معتقلي أمس، الذين جرى اعتقالهم قبل بدء تظاهرة منددة بمقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، صباح اليوم، إلى نضارة المحكمة وسط اعتصام ما زال متواصلًا لأهالي المعتقلين ونشطاء محتجين أمام نيابة رام الله”.

وأشارت “محامون من أجل العدالة” إلى أنه “من بين التهم المنسوبة لمعتقلي المنارة؛ التجمهر غير المشروع، إثارة النعرات المذهبية، حيث يجري التحقيق مع المعتقلين على هذه التهم”.