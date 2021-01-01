حماس تدين بشدة الاعتقالات بالضفة

غزة / سما /

أدانت حركة حماس بشدة، اليوم الأحد، سياسة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، والتي طالت أمس السبت، عددًا من النشطاء والمثقفين والأسرى المحررين بعد الدعوة لمظاهرة وسط المدينة للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة في ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت حماس في بيان لها، “إن هذه السياسات المشينة للسلطة الفلسطينية بمثابة خطيئة وطنية وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة”، وفق نص بيانها.

وطالبت حركة حماس، “السلطة في الضفة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، والعمل على محاسبة قتلة نزار بنات ومحاكمتهم، ووضع حد لكل المتلاعبين بالسلم المجتمعي والنسيج الوطني الفلسطيني”.