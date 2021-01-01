يديعوت: إسرائيل تفشل في قراءة السنوار بشكل صحيح

القدس المحتلة / سما /

​قال محلل عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، إن "إسرائيل فشلت في قراءة توجهات قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بشكل صحيح".



وأضاف المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يوسي يهوشع، إن "إسرائيل تفشل في قراءة توجهات السنـوار بشكل صحيح، حدث ذلك في معركة "حارس الأسوار" الأخيرة على قطاع غزة في شهر مايو الماضي".



وتابع قائلا "ها هي إسرائيل تفشل مرة أخرى، هذا ليس رأيي فقط بل رأي كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".



وعاد الهدوء مجددا إلى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد ليلة من التصعيد، فيما واصلت فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال الوقود والبضائع.



وأفاد موقع "والا" العبري أنه بالرغم من الأحداث على حدود قطاع غزة، وإصابة قناص حرس الحدود بجروح بالغة الخطورة، وغارات سلاح الجو الليلة الماضية تم فتح معبر كرم أبو سالم صباح اليوم لنقل أكثر من مليون لتر من الوقود إلى محطة الكهرباء في غزة.