  1. الرئيسية
  2. مقالات

الأقصى الحزين ،،، جلال نشوان

الأحد 22 أغسطس 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأقصى الحزين ،،، جلال نشوان



تمر الذكرى الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى  ، ومازال  الأقصى  اسيرأ  يئن من ظلم الظالمين واحتلال المحتلبن المجرمين الإرهابيين ، الذين يقتحمونه يومياً ويدنسونه  ، وللأسف أمة المليار ونصف مسلم ، لا يحركون ساكناً  ً   
في هذه المناسبة المؤلمة ،  وعيوننا ترحل اليك ، في كل وقت ، نسأل  الله جل شأنه أن يفك أسرك ياأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين


لقد  انتصر المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها  للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم ،وخرجت الاحتجاجات من كل فج عميق ،وهذا شيء رائع وجميل ،ولكن .....أما آن الأوان ان ينتصروا  الى مسرى الحبيب ؟!!!!


اما آن الأوان  للمسلمين ان ينتصروا  للمسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين ؟!!!


المسجد الاقصى اسير ،ومكبل باغلال قوية ويحتاج لنصرة كل المسلمين فى كل اماكن تواجدهم ،وهنا  تداهمنا اسئلة كثيرة وملحة :اين لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامى ؟!!!!


يا اخوة الاسلام ،لقد اشبعتمونا جعجعةً  ولم نر طحيناً ،ورسمتم لنا احلاما وكلها تهاوت وسقطت وذهبت أدراج الرياح ،هل هان عليكم اولى القبلتين ؟
فى كل يوم تشاهدون اقتحامات  قطعان المستوطنين  الإرهابيين ، ويمر عليكم ذلك مرور الكرام ،ولكن شبابنا وماجداتنا وحرائرنا يتصدون لهم كالاسود ،ويتقهقر  الاعداء تحت وطأة بسالتهم وعنفوانهم
انتصرتم للحبيب المصطفى وهذا اروع مشهد مر على الانسانية وكان الاجدر بكم ان تنتصروا  لمسرى الحبيب ايضا  الذى يئن من ظلم الظالمين واجرام المجرمين


ان شعبنا العظيم وقيادته ،سيظلوا  يدافعون  عن مسرى الحبيب مهما كلف الثمن من تضحيات وسيظل يدافع عنكم وعن شرف الامتين العربية والاسلامية وعن كل المسلمين فى العالم  ولن يالٌ شعبنا جهداً  حتى يتحرر من قيوده طال الزمن أم قصر


حقا نسمع  منكم جعجعة ولا نرى طحينا ،ألا تعلموا ان الشرع قد فرض عليكم تحرير اى ارض اسلامية يحتلها العدو ؟!!!


الا تعلموا ان لارض فلسطين خصوصية اسلامية تضاعف الهمم لتحريرها وتلهب الاشواق للاستشهاد على ترابها ؟!!!


الا تعلموا ان ارض فلسطين فيها المسجد الاقصى وان الارض التى بارك الله فيها للعالمين وهى ارض المحشر والمنشر ؟!!!


ان من ينتصر للرسول عليه افضل والسلام ينتصر ايضا  لمسراه ،وللمسجد الاقصى لتحريره من براثن الاحتلال الغاصب ويحاول بشتى الطرق مناصرة اهل القدس الذين يصلون الليل بالنهار لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية ،والذين يتعرضون للمضايقات وضنك العيش والضرائب الباهظة ومحاولات طردهم وسحب هوياتهم والكثير من الوسائل التى تهدف الى افراغ القدس من سكانها


الانتصار للرسول العظيم شيء عظيم والانتصار لمسراه واجب شرعى وانسانى ووطنى
 

الأكثر قراءة اليوم

وزير الجيش الاسرائيلي: لا نريد مشهد أفغانستان في غزة.. وسنرد على أحداث الحدود

41 اصابة منها حالتين حرجة جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرقي غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في جدول الأعمال؟

عقيلة ماهر الأخرس: زوجي يتعرض لتهديدات بأن يكون الثاني بعد بنات وأحمل الرئيس المسؤولية

حماس : اتفافية استعادة الدعم المالي الاميركي الاونروا كارثية وتهدف لشطب المؤسسة الاممية

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه شرق غزة

الأخبار الرئيسية

يديعوت: إسرائيل تفشل في قراءة السنوار بشكل صحيح

الفصائل بغزة تعلن عن استمرار الفعاليات الشعبية حتى تحقيق تلك المطالب ..

الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

جندي

والد الجندي المصاب على حدود غزة مهاجما الجيش: "هذه فضيحة كبيرة"

محللون عسكريون غاضبون من الرد الاسرائيلي : حماس تقرر مصيرنا وضرر استراتيجي لحق بنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية