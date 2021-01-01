الأقصى الحزين ،،، جلال نشوان

تمر الذكرى الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى ، ومازال الأقصى اسيرأ يئن من ظلم الظالمين واحتلال المحتلبن المجرمين الإرهابيين ، الذين يقتحمونه يومياً ويدنسونه ، وللأسف أمة المليار ونصف مسلم ، لا يحركون ساكناً ً

في هذه المناسبة المؤلمة ، وعيوننا ترحل اليك ، في كل وقت ، نسأل الله جل شأنه أن يفك أسرك ياأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين



لقد انتصر المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم ،وخرجت الاحتجاجات من كل فج عميق ،وهذا شيء رائع وجميل ،ولكن .....أما آن الأوان ان ينتصروا الى مسرى الحبيب ؟!!!!



اما آن الأوان للمسلمين ان ينتصروا للمسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين ؟!!!



المسجد الاقصى اسير ،ومكبل باغلال قوية ويحتاج لنصرة كل المسلمين فى كل اماكن تواجدهم ،وهنا تداهمنا اسئلة كثيرة وملحة :اين لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامى ؟!!!!



يا اخوة الاسلام ،لقد اشبعتمونا جعجعةً ولم نر طحيناً ،ورسمتم لنا احلاما وكلها تهاوت وسقطت وذهبت أدراج الرياح ،هل هان عليكم اولى القبلتين ؟

فى كل يوم تشاهدون اقتحامات قطعان المستوطنين الإرهابيين ، ويمر عليكم ذلك مرور الكرام ،ولكن شبابنا وماجداتنا وحرائرنا يتصدون لهم كالاسود ،ويتقهقر الاعداء تحت وطأة بسالتهم وعنفوانهم

انتصرتم للحبيب المصطفى وهذا اروع مشهد مر على الانسانية وكان الاجدر بكم ان تنتصروا لمسرى الحبيب ايضا الذى يئن من ظلم الظالمين واجرام المجرمين



ان شعبنا العظيم وقيادته ،سيظلوا يدافعون عن مسرى الحبيب مهما كلف الثمن من تضحيات وسيظل يدافع عنكم وعن شرف الامتين العربية والاسلامية وعن كل المسلمين فى العالم ولن يالٌ شعبنا جهداً حتى يتحرر من قيوده طال الزمن أم قصر



حقا نسمع منكم جعجعة ولا نرى طحينا ،ألا تعلموا ان الشرع قد فرض عليكم تحرير اى ارض اسلامية يحتلها العدو ؟!!!



الا تعلموا ان لارض فلسطين خصوصية اسلامية تضاعف الهمم لتحريرها وتلهب الاشواق للاستشهاد على ترابها ؟!!!



الا تعلموا ان ارض فلسطين فيها المسجد الاقصى وان الارض التى بارك الله فيها للعالمين وهى ارض المحشر والمنشر ؟!!!



ان من ينتصر للرسول عليه افضل والسلام ينتصر ايضا لمسراه ،وللمسجد الاقصى لتحريره من براثن الاحتلال الغاصب ويحاول بشتى الطرق مناصرة اهل القدس الذين يصلون الليل بالنهار لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية ،والذين يتعرضون للمضايقات وضنك العيش والضرائب الباهظة ومحاولات طردهم وسحب هوياتهم والكثير من الوسائل التى تهدف الى افراغ القدس من سكانها



الانتصار للرسول العظيم شيء عظيم والانتصار لمسراه واجب شرعى وانسانى ووطنى

