رفضا لاعتقالهم الإداري: تسعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير، أن تسعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير سالم زيدات المضرب منذ (42) يومًا، إضافة إلى الأسير مجاهد حامد المضرب منذ (40) يوما، ويقبعان في سجن "عيادة الرملة".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الأحد، أنّ إدارة السجون وحتى نهاية الأسبوع المنصرم تعمدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى المضربين، بهدف الإبقاء على عزلهم، والاستفراد بهم، لا سيما من مر على إضرابهم أكثر من شهر، وتواصل إلى جانب ذلك فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم، لا سيما عمليات النقل المتكررة، التي شكّلت إحدى أدوات عرقلة زيارات المحامين خلال الفترة الماضية.

وحمّل نادي الأسير مجددًا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم في ظل استمرار تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بحريتهم.

يذكر أن غالبية الأسرى الذين نفذوا إضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من نفذ إضرابات سابقة.

والأسرى المضربون، هم: سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، منذ (42) يوما، ومجاهد حامد من سلواد/ رام الله، منذ (40) يوما، وكايد الفسفوس من دورا/ الخليل منذ (39) يوما، ومقداد القواسمة من الخليل منذ (32) يوماً، وأحمد حمامرة من بيت لحم، منذ (23) يوما، وأكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، منذ (18)، وعلاء الأعرج من طولكرم مضرب منذ 15 يوما، وهشام أبو هواش من الخليل مضرب منذ 6 أيام، وعمر كامل الجعبري من جنين منذ 5 أيام.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 550.